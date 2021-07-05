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  3. Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı?

Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı?

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Berk Atan'ın aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu merak ediliyor. Peki Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı? İşte Detaylar...

Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı?

Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmasının ardından sevgilisi merak konusu oldu. Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı? sorularının yanıtını merak edenler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı?

BERK ATAN'IN SEVGİLİSİ KİM? SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

15 Kasım 1990 yılında dünyaya gelen Selin Yağcıoğlu İstanbul doğumludur.

31 yaşındaki Yağcıoğlu, İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. 2 yıllık spor spikerliği deneyiminin ardından 2017'den beri insan kaynakları alanında çalışmaktadır.

Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı?

2 yıl boyunca spor spikerliği yapan Yağcıoğlu bu sayede tanınmış ve  1,5 yıl FB TV'de, 6 ay boyunca A Spor'da çalışmıştır.

Spor spikerliği döneminde Galatasaraylı olduğu için FB TV'den kovulduğu iddiasıyla gündeme gelmiştir

Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı?

BOŞANDI MI?

Öte yandan Gökhan Balarısı ile evlenen ve Su isminde bir kızı olan Selin Yağcıoğlu geçtiğimiz yıl sessiz sedasız boşandı.

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