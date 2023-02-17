Berk Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berk Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berk Cetin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berk Cetin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berk Cetin 2 Şubat 2000 tarihinde Würselen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Berk Çetin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berk Cetin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Berk Cetin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 14 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berk Cetin'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berk Cetin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berk Cetin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berk Cetin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berk Cetin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında M'gladbach Alt.

1 Ekim 2015 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2017 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2019 yılında M'gladbach II

18 Ocak 2020 yılında Kasımpaşa

1 Ekim 2020 yılında Helmond Sport

18 Ocak 2021 yılında Kasımpaşa

8 Eylül 2021 yılında Turgutluspor

28 Ocak 2022 yılında Kasımpaşa

3 Şubat 2022 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2022 yılında Kasımpaşa

14 Ağu 2022 yılında Olym. Charleroi

Berk Cetin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berk Cetin şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berk Cetin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Hertha Mariadorf, Germania Dürwiß, Alemannia Aachen (-2013), Borussia Mönchengladbach (2013-2019)

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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