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Berk Ergier kimdir, kaç yaşında? Berk Ergier bulundu mu?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Berk Ergier her yerde aranıyor. Evden işe gitmek için çıkan Ergier'e ait ortaya çıkan son görüntülerde uçurumun kenarında oturduğu görüldü. Kayıp genç adam ayrıca Müge Anlı'da da aranıyor. Peki Berk Ergier kimdir, kaç yaşında? Berk Ergier bulundu mu? İşte son gelişmeler...

Berk Ergier kimdir, kaç yaşında? Berk Ergier bulundu mu?

Bir döviz bürosunda çalışan Berk Ergier işe gideceğini söyleyip evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile,  Ergier'in kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Müge Anlı'da da aranan genç adam nerede? Bulundu mu? Olay ne? İşte tüm detaylar...

BERK ERGİER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Döviz bürosunda çalışan Berk Ergier  36 yaşındadır. Ekşi Sözlük yazarının da abisi olduğu öğrenilen Ergier'e ait son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturan genç adamın ardından yukarı çıktığı görülüyor. Evli ve 1 çocuk babasından henüz bir iz yok.

Berk Ergier kimdir, kaç yaşında? Berk Ergier bulundu mu?

BERK ERGİER BULUNDU MU?

Berk Ergier'in eşi Gizem Ergier, "Berk, geride hiçbir not bırakmadan ortadan kayboldu. Çalıştığı döviz ofisinde nakit akışından sorumlu olduğu için birileri tarafından alıkonulduğunu düşünüyoruz. Kocamı görenlerin acilen bizle iletişim kurmalarını istiyoruz" dedi.

Berk Ergier kimdir, kaç yaşında? Berk Ergier bulundu mu?

Berk Ergier kimdir, kaç yaşında? Berk Ergier bulundu mu?

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