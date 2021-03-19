Berk Ergier kimdir, kaç yaşında? Berk Ergier bulundu mu?

Bir döviz bürosunda çalışan Berk Ergier işe gideceğini söyleyip evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile, Ergier'in kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Müge Anlı'da da aranan genç adam nerede? Bulundu mu? Olay ne? İşte tüm detaylar...

BERK ERGİER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Döviz bürosunda çalışan Berk Ergier 36 yaşındadır. Ekşi Sözlük yazarının da abisi olduğu öğrenilen Ergier'e ait son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturan genç adamın ardından yukarı çıktığı görülüyor. Evli ve 1 çocuk babasından henüz bir iz yok.

BERK ERGİER BULUNDU MU?

Berk Ergier'in eşi Gizem Ergier, "Berk, geride hiçbir not bırakmadan ortadan kayboldu. Çalıştığı döviz ofisinde nakit akışından sorumlu olduğu için birileri tarafından alıkonulduğunu düşünüyoruz. Kocamı görenlerin acilen bizle iletişim kurmalarını istiyoruz" dedi.