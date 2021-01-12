Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldıÇinli Cep Telefonu Devi Oppo'nun üretim üssüne TUZKAM'dan destek!Metroya binenleri pişman eden olay: Cinsel organını çıkarıp ulu orta tuvaletini yaptı!Pendik'te Amatör spor kulübü antrenörlerine ekonomik destek verildi!Müge Anlı'da ortaya çıktı! Zeynep Güngör'ün katili cinayeti itiraf etti!Whatsapp'a bir darbe de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan!Flaş ayrılık! Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı...Saygın sosyal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çiftinin pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü!Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Berk Oktay, evliyken trans bireyle birlikte olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu!

Berk Oktay, evliyken trans bireyle birlikte olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Berk Oktay geçtiğimiz yıl boşandığı Merve Şarapçıoğlu'nun kendisi hakkındaki flaş iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Berk Oktay, evliyken trans bireyle birlikte olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu!

Yasak Elma dizisine transfer olan ünlü oyuncu Berk Oktay hakkında çıkan "Evliyken trans bir bireyle birlikte olduğu" iddialarına yönelik ilk kez konuştu.

Berk Oktay, evliyken trans bireyle birlikte olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu!

Merve Şarapçıoğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçiren ünlü oyuncu Oktay, kendisine komplo kurulduğunu ifade ederek; "Aklı başında olan herkes yaşananların farkında. Şu an keyifle çalıştığım işim ve mutlu giden bir ilişkim var. Hakkında söylenenlerle ilgilenmiyorum. Bugüne kadar tarafıma açılan bütün davaları kazandım. Adalet yine gereken cevabı verecektir. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kaya gibiysen sadece tozunu alır" dedi.

Berk Oktay, evliyken trans bireyle birlikte olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu!

Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu ile evliyken trans bir bireyle birlikte olduğu yönündeki iddialara yönelik olarak da, "Bu habere de gülüp geçiyorum. Saçma sapan bir iddia! Bunları sormak bile yersiz. Bu iddiayı dile getiren kişi yargı önünde cezasını aldı. Bunlara çanak tutmamak lazım." açıklamasında bulundu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT