Berk Oktay, evliyken trans bireyle birlikte olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu!

Yasak Elma dizisine transfer olan ünlü oyuncu Berk Oktay hakkında çıkan "Evliyken trans bir bireyle birlikte olduğu" iddialarına yönelik ilk kez konuştu.

Merve Şarapçıoğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçiren ünlü oyuncu Oktay, kendisine komplo kurulduğunu ifade ederek; "Aklı başında olan herkes yaşananların farkında. Şu an keyifle çalıştığım işim ve mutlu giden bir ilişkim var. Hakkında söylenenlerle ilgilenmiyorum. Bugüne kadar tarafıma açılan bütün davaları kazandım. Adalet yine gereken cevabı verecektir. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kaya gibiysen sadece tozunu alır" dedi.

Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu ile evliyken trans bir bireyle birlikte olduğu yönündeki iddialara yönelik olarak da, "Bu habere de gülüp geçiyorum. Saçma sapan bir iddia! Bunları sormak bile yersiz. Bu iddiayı dile getiren kişi yargı önünde cezasını aldı. Bunlara çanak tutmamak lazım." açıklamasında bulundu.