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  3. Berk Oktay hakkında şok iddia! 'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

Berk Oktay hakkında şok iddia! 'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından uygunsuz görüntüleri ifşa edildiği iddia edilen ünlü oyuncu Berk Oktay hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Berk Oktay hakkında şok iddia! 'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay hakkında yine bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Berk Oktay hakkında şok iddia! 'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapan Seren Serengil'e ulaşan trans birey Birsu Hanım, Berk Oktay ile 4 yıl önce birlikte olduğunu iddia etti.

Berk Oktay hakkında şok iddia! 'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

"BERK OKTAY İLE BİRLİKTE OLDUK"

Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun evli olduğu dönemde komşuları olduğunu ifade eden Birsu Hanım, "Berk'le ben köpeğimi gezdirirken sitede karşılaştık. Sonra evime geldi ve biz birlikte olduk. Sabah kalkınca Merve'ye yaşattığımız bu durumdan dolayı vicdan azabı çektim. Ancak ben o zaman cinsiyet değiştirme sürecinde olduğum için östrojen ilaçları kullanıyordum ve kendime engel olamadığım için birkaç kez beraber olduk. Bu olay 4 yıl önce yaşandı ancak ben ifşa etmek istemedim ama şimdi de vicdan azabı çekiyorum. O zamanlar cinsiyet değiştirme operasyonu olmamda Berk'in bana olan ilgisinin etkisi büyüktür. Ben Merve'den dolayı Berk'ten uzak durmak istedim ama bir kere de beni asansörde gördü ve yine öptü" dedi.

 

O dönemde Berk Oktay'ın birlikte olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'na şiddet uyguladığını ve Merve'nin kendisine sığındığını iddia etti.

Berk Oktay hakkında şok iddia! 'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

"ARTIK BENİM KADINIMSIN"

Bu şok iddiaların ardından 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Birsu Hanım, cinsiyet değiştirmek için Tayland'a gittiğini ve bu ameliyattan sonra Oktay'ın kendisini arayarak "Artık cinsiyet değiştirdin ve sen benim kadınımsım" dediğini ileri sürdü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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