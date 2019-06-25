Berk Oktay magazine konu olan isimler arasında. Bu durum onun hakkında internet üzerinde arama yapılmasına yol açıyor. Berk Oktay hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi "Berk Oktay kimdir?" sorusunun cevabına ulaşmaya çalışıyor. Peki Berk Oktay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

BERK OKTAY KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara’da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı.

Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul'a gelip Uğurkan Erez'le çalıştı, 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral beraber başrolde oynadı.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.

BERK OKTAY'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2007-2008 - Tatlı Bela Fadime (Levent)(TV Dizisi)

2008-2009 - Akasya Durağı (Murat Aydın)(TV Dizisi)

2009-2012 - Arka Sokaklar (Sinan)(TV Dizisi)

2010-2010 - Umut Yolcuları (Sinan)(Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2012-2013 - Alev Alev (Murat)(TV Dizisi)

2013-Benim Hala Umudum Var (Hakan Demirer)(TV Dizisi)

2014-Aşktan Kaçılmaz (Berzan) (TV Dizisi)

2015-İlişki Durumu: Karışık (Can)(TV Dizisi)

BERK OKTAY EVLİ Mİ?

Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu ile evlidir.

BERK OKTAY'IN EŞİ MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Merve Şarapçıoğlu ilk ve orta öğreniminin ardından, üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

2010 yılında tanıştığı oyuncu Berk Oktay ile 2016 yılında dünya evine giren Şarapçıoğlu, yakın zaman önce sosyal medyadan yaptığı "Kocamdan şiddet görüyorum, yardım edin." paylaşımıyla uzun süre gündemde kalmış, ancak çift iddiaları yalanlamıştı.

Bir dönem Berk Oktay ile boşanma sürecine giren Merve Şarapçıoğlu, zaman zaman magazin basınına konu olmaya devam ediyor.

Oyuncu Berk Oktay ve avukat eşi Merve Şarapçıoğlu bir dönem mahkemelik olmuştu. Eşinin uygunsuz görüntülerini sosyal medyada yayınladığı iddiası üzerine Merve Oktay hakkında savcılık, “Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programında Berk Oktay ile Merve Oktay’a ilişkin bir bilgi paylaşılmıştı. Oyuncu Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmış ve hacklendiği düşünülmüştü. Ardından ortaya adılan iddia ise eşi Merve Şarapçıoğlu'nun bu fotoğrafları sızdırdığına yönelikti.

Savcı isnat edilen suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle, kamu davası açılmadan önce şüpheli Merve Oktay’ın mağdur Berk Oktay’ın uzlaşmak isteyip istemediklerini teklif edilmesi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar vermişti.

Merve Oktay ise avukatı Bora Karaman da 12 Nisan günü savcılığa başvurarak kendilerine sunulan Uzlaşma Teklif Formu’na “uzlaşmak istemiyoruz” cevabını vermişti...