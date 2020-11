Sevilen dizilerden biri olan Savaşçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Berk Oktay, sosyal medya hesabından diziye ilişkin açıklamada bulundu. Peki Berk Oktay Savaşçı dizisinden ayrıldı mı? | Berk Oktay Yasak Elma dizisinde mi oynayacak? İşte ayrıntılar...

BERK OKTAY SAVAŞÇI DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Berk Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Savaşçı dizisinden ayrıldığını duyurdu.

Berk Oktay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm Savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım.

Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibimde saklı kalacaktır. Öncelikle bana sonuna kadar güvenen, kalemiyle Savaşçı'yı Türk Askerinin bir manifestosu haline getiren, Yarattığı ve üzerime biçtiği Kağan Bozok karakteri ile Sarı Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yolundan giden Türk Askerimizi ekrana yansıtan, bizlere Anıtkabir de üniformamızla saygı durusunda bulunma şerefini yaşatan senaristimiz Sn. Süleyman Çobanoğlu abime ve hikayeleri ve kalemleriyle muhteşem işler çıkartan @gul_guzelkaya ve @gulizarvatanlar hanımefendilere, işin başladığı ilk günden beri başımızda duran ve bizleri Kılıç Timi haline getiren abimiz herşeyimiz büyük komutanımız 'Şeşe' abime @bulentsevket, neler yaşadığımızı biz biliriz 4 sezon boyunca bu işe eli değip gerçek birer #savaşçı olan, işin gerçek sahibi tüm oyuncu arkadaşlarıma, tabii ki 'Kılıç Timi' ne, zorlu şartlarda kahrımızı çeken, ve 1 hafta gibi kısa bir sürede harika işler çıkartan tüm yönetmenlerime ve ekip arkadaşlarıma ve son olarak ama en büyüğü olarakta yaptığımız işi benimseyip bizlere alkışıyla güç veren ve evlerine kabul eden tüm seyircimize sonsuz teşekkür ederim...

Yeni yolculuklarda görüşmek dileğiyle. 'Kılıç gidiyoruz'... "

BERK OKTAY YASAK ELMA DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Berk Oktay'ın Yasak Elma dizine transfer olacağı konuşuluyordu. Konuya ilişkin Med Yapımdan açıklama geldi.

Med Yapım'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Size güzel bir haberimiz var! Berk Oktay #YasakElma kadrosunda! Çağatay ile tanışmaya hazır mısınız?!...

We have a great news for you! Berk Oktay is in the #YasakElma cast! Are you ready to meet with Çağatay?!..."

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara doğmuştur. Aktör ve manken olan Oktay, 2000- 2006 yılları arasında modellik yapmıştır.

100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmaktaydı.

Berk Oktay, son olarak Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde başroldeydi.