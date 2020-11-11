Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un korona oldukları ortaya çıktı

Savaşçı dizisinde yaşanan sorunlar ile adı sıkça gündeme gelen ve olaylı bir şekilde Yasak Elma dizisine geçen Berk Oktay'dan üzücü bir haber geldi. TV 100'den Birsen Altuntaş'a açıklama yapan Oktay, koronavirüse yakalandıklarını doğruladı. Oktay, "Doğru, hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" diye konuştu.

Öte yandan Berk Oktay, karantina sürecinin bitmesinin ardından Yasak Elma dizisinde Çağatay rolü için kamera karşısına geçecek. Oktay'ın dizideki babasını Erdal Özyağcılar annesini ise Gülenay Kalkan canlandıracak.

BERK OKTAY KİMDİR?

28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, ilk oyunculuğunu Tatlı Bela Fadime dizisinde Levent karakteri ile oynadı. Akasya Durağı ve ardından Arka Sokaklar dizisi ile büyük bir kitleye hitap etti, İlişki Durumu Karışık dizisindeki rolü ile 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü alan oyuncunun diğer dizi projeleri; Alev Alev, Benim Hala Umudum Var, Aşktan Kaçılmaz ve İlişki Durumu Evli'dir. Son olarak Savaşçı da Yüzbaşı Kağan Bozok rolüyle ekranlarda yer almıştır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

En İyi Komedi Erkek Oyuncu / Yeditepe Üniversitesi Ödül Töreni / 2016

BERK OKTAY'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Savaşçı / Kağan / 2017

İlişki Durumu: Evli / Can / 2016

İlişki Durumu: Karışık / Can / 2015

Aşktan Kaçılmaz / Berzan / 2014

Benim Hala Umudum Var / Hakan / 2013

Alev Alev / Murat / 2012

Umut Yolcuları / Sinan / 2010

Arka Sokaklar / Sinan / 2009-2012

Akasya Durağı / Murat / 2008

Tatlı Bela Fadime / Levent / 2007

O Şimdi Asker / 2002

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. 34 yaşındaki Yıldız Çağrı Atiksoy, liseyi bitirdikten sonra İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve daha sonra da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2004 senesinde Büyük Buluşma dizisi ile ilk ekran tecrübesini yaşamıştır.

Aşk Oyunu, Yağmurdan Sonra, Ah İstanbul, Yersiz Yurtsuz, Gazi, Kayıp Prenses, Bahar Dalları, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Görüş Günü Kadınları, Yedi Güzel Adam ve Evli ve Öfkeli gibi yapımlarda rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Suna karakterini hayat vermiştir. Yıldız Çağrı Atiksoy, 1.76 metre boyunda, 58 kilo ve Koç burcudur.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Şampiyon (Suna) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Aslı) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Alexandra) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Yedi Güzel Adam (Zehra) (TV Dizisi)

2013 – Görüş Günü Kadınları (Gülay) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Berrin) (TV Dizisi)

2009 – Bahar Dalları (Bahar) (TV Dizisi)

2008 – Miras (İrem) (Sinema Filmi)

2008 – Kayıp Prenses (Defne) (TV Dizisi)

2008 – Gazi (Leyla/Aslı) (TV Dizisi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Hazal) (TV Dizisi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Işık) (TV Dizisi)

2006 – Ahh İstanbul (Ahu) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Oyunu (Gülşen) (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)