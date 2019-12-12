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  3. Berk Oktay'ın uygunsuz görüntüler davası sonrası ilk açıklama: ''Namus davamdır''

Berk Oktay'ın uygunsuz görüntüler davası sonrası ilk açıklama: ''Namus davamdır''

Oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay'a uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın ilk duruşması görüldü.
12 Aralık 2019 Perşembe 17:44

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