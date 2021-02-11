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Berkan Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berkan Kutlu hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un formasını giyen Berkan Kutlu, futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Berkan Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berkan Kutlu hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Berkan Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berkan Kutlu hangi takımlarda oynadı?

Sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçında gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çekti. Genç futbolcu için araştırmada bulunan futbolseverler, 'Berkan Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berkan Kutlu hangi takımlarda oynadı?' sorularını soruyor. İşte detaylar...

BERKAN KUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, 25 Ocak 1998 yılında İsviçre'nin Monthey kentinde dünyaya geldi. 23 yaşındaki genç futbolcu, orta saha mevkisinde oynuyor ve 1.80 boyunda. 

Berkan, 2018'de doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a giderek profesyonelliğe adım atmıştır. Türkiye U21 takımında da forma giyen Berkan Kutlu, Avusturya ve Kosova maçlarındaki performansıyla dikkat çekmişti. 

Sezon başında fazla forma şansı bulamasa da formunu kaybetmeyen Berkan, Çağdaş Atan'ın verdiği şansları iyi değerlendirerek genç hocanın vazgeçilmezleri arasına girdi. 

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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