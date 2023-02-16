Berkan Tanrinian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkan Tanrinian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkan Tanrinian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkan Tanrinian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkan Tanrinian 7 Ağu 1999 tarihinde Kirklareli şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkan Tanrınıan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkan Tanrinian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profoot Management Agency yapmaktadır. Berkan Tanrinian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berkan Tanrinian'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkan Tanrinian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkan Tanrinian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berkan Tanrinian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkan Tanrinian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında Boluspor U19

21 Eylül 2018 yılında Tekirdağspor

20 Eylül 2019 yılında Ortaköy

16 Ocak 2020 yılında Osmaniyespor FK

27 Ekim 2021 yılında Babaeskispor

9 Şubat 2022 yılında Ünye 1957

26 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu

Berkan Tanrinian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkan Tanrinian şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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