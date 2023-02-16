Berkant Boz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkant Boz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Berkant Boz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Berkant Boz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Berkant Boz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkant Boz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkant Boz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkant Boz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkant Boz 8 Ağu 2001 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkant Boz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkant Boz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Berkant Boz'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berkant Bozboyu ve yaşı kaç

Berkant Boz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkant Boz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Berkant Boz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkant Boz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Afyonspor U19

15 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

Berkant Boz kimdir

Berkant Boz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkant Boz şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Berkant Boz nereli

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