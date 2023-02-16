Berkant Kanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkant Kanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkant Kanik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkant Kanik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkant Kanik 20 Şubat 2002 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkant Kanık şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkant Kanik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkant Kanik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berkant Kanik'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Berkant Kanik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkantkanik7/

Berkant Kanik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkant Kanik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Berkant Kanik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkant Kanik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Berkant Kanik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkant Kanik şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.