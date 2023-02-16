Berkay Akgul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Akgul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Akgul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Akgul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Akgul 24 Ocak 2003 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Akgul Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Akgul, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Berkay Akgul'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Berkay Akgul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/berkayyyakgul11/

Berkay Akgul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Akgul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Berkay Akgul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Akgul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ekim 2021 yılında Göztepe U19

1 Ağu 2022 yılında Z. Kömürspor

12 Ocak 2023 yılında Ayvalıkgücü Bld

Berkay Akgul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Akgul şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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