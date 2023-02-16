Berkay Ari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Ari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Ari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Ari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Ari 3 Mart 2003 tarihinde Karaman şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkay Arı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Ari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Ari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Berkay Ari'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berkay Ari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bberkayaari/

Berkay Ari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Ari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berkay Ari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Ari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

Berkay Ari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Ari şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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