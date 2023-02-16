Berkay Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Arslan 18 Mayıs 2000 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Arslan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B-MAD Management yapmaktadır. Berkay Arslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Arslan'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkay Arslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkayyarslan/

Berkay Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berkay Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2019 yılında Antalyaspor U19

1 Temmuz 2019 yılında Antalyaspor

28 Ağu 2019 yılında Kemerspor 2003

30 Haziran 2021 yılında Antalyaspor

20 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

14 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

Berkay Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Arslan şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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