Berkay, Bursalıları coşturdu
Pop müzik şarkıcısı Berkay, dün gece Bursa'da sahne aldı. "İnanırım" adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan şarkıcı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.
BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Berkay, dinleyicilerini coşturdu.
Pop müzik şarkıcısı Berkay, dün gece Bursa'da sahne aldı. "İnanırım" adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan şarkıcı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. 2 saat boyunca sahnede kalan Berkay, sevilen şarkılarının yanı sıra çeşitli müzik türlerinden parçaları da seslendirerek beğeni topladı. Kadın hayranları, Berkay'ın şarkılarıyla dans ederken, Bursalılar keyifli bir gece geçirdi.
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Kaynak: DHA
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