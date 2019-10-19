İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Berkay, Bursalıları coşturdu

Berkay, Bursalıları coşturdu

Pop müzik şarkıcısı Berkay, dün gece Bursa'da sahne aldı. "İnanırım" adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan şarkıcı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

Berkay, Bursalıları coşturdu

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Berkay, dinleyicilerini coşturdu.

Pop müzik şarkıcısı Berkay, dün gece Bursa'da sahne aldı. "İnanırım" adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan şarkıcı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. 2 saat boyunca sahnede kalan Berkay, sevilen şarkılarının yanı sıra çeşitli müzik türlerinden parçaları da seslendirerek beğeni topladı. Kadın hayranları, Berkay'ın şarkılarıyla dans ederken, Bursalılar keyifli bir gece geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT