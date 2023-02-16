Berkay Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Cakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Cakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Cakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Cakir 19 Nisan 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkay Çakır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Cakir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Cakir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Berkay Cakir'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkay Cakir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ckrberkay/

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Berkay Cakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Cakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Berkay Cakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Cakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2016 yılında Bayrampaşa

6 Eylül 2017 yılında Bayburt Grup Öİ

6 Temmuz 2018 yılında Altındağ Bld

17 Temmuz 2019 yılında E. Erokspor

8 Ocak 2020 yılında Batman Petrol

14 Ağu 2020 yılında Nazilli Bld

24 Temmuz 2021 yılında Bld Derince

Berkay Cakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Cakir şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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