Berkay Can kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Can Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Can adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Can Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Can 15 Ocak 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkay Can şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Can Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Can, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Can'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berkay Can Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brkycn8/

Berkay Can Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Can isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berkay Can Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Can futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2017 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş U21

5 Ağu 2019 yılında 68 Aksaray Bld

18 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

2 Şubat 2022 yılında Kahramanmaraş

Berkay Can Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Can şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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