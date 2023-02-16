Berkay Oztuvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Oztuvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Oztuvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Oztuvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Oztuvan 5 Şubat 1992 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Oztuvan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Oztuvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Oztuvan'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berkay Oztuvan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/berkayoztuvan

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Berkay Oztuvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Oztuvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Berkay Oztuvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Oztuvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2012 yılında Giresunspor

9 Ağu 2012 yılında Fenerbahçe U21

29 Ağu 2012 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2013 yılında Fenerbahçe U21

1 Ağu 2013 yılında Göztepe

30 Haziran 2014 yılında Fenerbahçe U21

29 Ağu 2014 yılında Gölbaşıspor

22 Temmuz 2015 yılında Sivas Belediye

1 Temmuz 2016 yılında Nazilli Bld

28 Ağu 2018 yılında Sivas Belediye

2 Eylül 2019 yılında Kırşehir Bld

19 Ağu 2020 yılında Fethiyespor

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

14 Ocak 2022 yılında İçel İdmanyurdu

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Berkay Oztuvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Oztuvan şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berkay Oztuvan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Makospor

Türkiye U19 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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