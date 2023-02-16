Berkay Sezer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Sezer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Berkay Sezer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Berkay Sezer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Berkay Sezer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Sezer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Sezer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Sezer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Sezer 1 Haziran 2000 tarihinde Tiel şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Sezer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNITED SPORTS CONSULTANCY yapmaktadır. Berkay Sezer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Sezer'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkay Sezer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_bszr.61/

Berkay Sezerboyu ve yaşı kaç

Berkay Sezer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Sezer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Berkay Sezer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Sezer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2018 yılında 1461 Trabzon AY

15 Ağu 2019 yılında Trabzonspor U19

18 Eylül 2019 yılında 1461 Trabzon

2 Ekim 2020 yılında Yomra Spor

21 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2021 yılında Çatalcaspor

31 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Berkay Sezer kimdir

Berkay Sezer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Sezer şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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Berkay Sezer nereli

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