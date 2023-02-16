Berkay Sizer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Sizer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Sizer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Sizer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Sizer 18 Haziran 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Sizer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Sizer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Sizer'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berkay Sizer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkaysizer/

http://www.facebook.com/berkay.sizer.9

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Berkay Sizer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Sizer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Berkay Sizer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Sizer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Sancaktepe Alt

25 Eylül 2014 yılında Kartalspor Alt

1 Temmuz 2016 yılında Kartalspor U19

8 Eylül 2017 yılında Beşiktaş U19

9 Şubat 2018 yılında Ümraniye U19

1 Temmuz 2018 yılında Ümraniye U21

13 Eylül 2019 yılında Sancaktepe Alt

16 Eylül 2020 yılında Antalya Kemer

29 Ocak 2021 yılında Sancaktepe FK

1 Eylül 2022 yılında Kuşadasıspor

Berkay Sizer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Sizer şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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