Berkay Tanir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Tanir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Tanir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Tanir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Tanir 16 Haziran 1999 tarihinde St. Pölten şehrinde doğmuştur. Avusturya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berkay Tanır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Tanir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CommFit yapmaktadır. Berkay Tanir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 18 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Berkay Tanir'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkay Tanir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Tanir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berkay Tanir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Tanir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Herzogenburg J.

1 Temmuz 2012 yılında St. Pölten U15

22 Mart 2013 yılında St. Pölten Jgd

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2015 yılında St. Pölten U18

26 Eylül 2017 yılında G.Birliği U21

13 Şubat 2019 yılında Yunusemre Spor

16 Ağu 2019 yılında Eskişehir U19

18 Şubat 2020 yılında Eskişehirspor

Berkay Tanir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Tanir şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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