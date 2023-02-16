Berkay Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Tekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Tekin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Tekin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Tekin 11 Şubat 2000 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Tekin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Tekin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Tekin'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkay Tekin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkaytekin7/

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Berkay Tekin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Tekin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Berkay Tekin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Tekin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U21

1 Ocak 2019 yılında Altınordu U19

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu

20 Ağu 2019 yılında Niğde Anadolu

3 Ağu 2020 yılında Altınordu

5 Ekim 2020 yılında Manisaspor

8 Eylül 2021 yılında Ceyhan Spor

13 Ocak 2022 yılında Hacettepe

5 Ağu 2022 yılında Nevşehir Bld

Berkay Tekin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Tekin şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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