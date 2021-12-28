Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Şahide Türe'nin biyografisi...

Sosyal medya kullanıcıları bu sabaha sarsıcı haber ile uyandı. Milyonlarca kişinin Youtube platformunda izlediği, izlerken eğlendiği ünlü fenomen Berkcan Güven'in, birlikte videolar çekerek keyifli anlar yaşadığı anneannesi Şahide Türe vefat etti. Bunun hemen ardından "Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü?" soruları gündeme geldi. İşte, Şahide Türe'nin biyografisi...

BERKCAN GÜVEN'İN ANNEANNESİ ŞAHİDE TÜRE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, ŞAHİDE TÜRE'NİN BİYOGRAFİSİ...

Şahide Türe 1928 yılında doğdu. 93 yaşındaki Türe, torunu Berkcan Güven ile sosyal medya platformu olan Youtube'da çeşitli videolar çekerek milyonların sevgisini kazanmıştı. Bir süre sonra kendi Youtube kanalını açan Türe'nin toplamda 100 bin abonesi oldu ve Türkiye'de 90 yaş üstünde 100 bin abone plaketi almayı başaran ilk YouTuber, Şahide Türe oldu.

Çektikleri kışkırtma, Kim Milyoner Olmak İster gibi videolarla gündemde olan Türe, Berkcan Güven'in takipçilerinin de sevgisini kazanmıştı. Bu sabah gelen hüzün dolu haberle, sosyal medya kullanıcıları derinden sarsıldı.

Acı haberi Berkcan Güven’in babası sosyal medya hesabından duyurdu. Baba Burhan Güven, annesinin fotoğrafını paylaşıp, “Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi” notunu yazdı.

Şahide Türe'nin doğal sebeplerden hayatını kaybettiği biliniyor.