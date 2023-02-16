Berke Acan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Acan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berke Acan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berke Acan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berke Acan 18 Haziran 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berke Açan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berke Acan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berke Acan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berke Acan'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Berke Acan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkeacan/

Berke Acan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berke Acan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berke Acan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berke Acan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Çatalcaspor

Berke Acan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berke Acan şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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