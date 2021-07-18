Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide altın madalya kazanan millî sporcu Berke Akçam'ı tebrik etti. Basında yer alan haberler ve Bakan Selçuk'un paylaşımının ardından Berke Akçam merak konusu oldu. Peki Berke Akçam kimdir? | Milli sporcu Berke Akçam kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BERKE AKÇAM KİMDİR? | MİLLİ SPORCU BERKE AKÇAM KAÇ YAŞINDA?

Berkem Akçam, 10 Nisan 2002'de dünyaya geldi.

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcu Berke Akçam, 400 metre engellide altın madalya kazandı.

Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen organizasyonda erkekler 400 metre engellide madalyalar sahiplerini buldu.

Milli sporcu Berke Akçam, 50.70’lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. İsveçli Oskar Edlund 51.15 ile gümüş, Hırvat Dominik Skorjanc ise 51.78 ile bronz madalya aldı.

Türkiye böylece şampiyonada 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.