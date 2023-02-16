Berke Avaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Avaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berke Avaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berke Avaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berke Avaz 9 Haziran 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berke Avaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CCM yapmaktadır. Berke Avaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berke Avaz'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berke Avaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berke Avaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berke Avaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berke Avaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2019 yılında Beşiktaş U19

1 Şubat 2021 yılında Menemenspor U19

18 Ekim 2021 yılında Sultanbeyli Bld

11 Ağu 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Berke Avaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berke Avaz şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Berke Avaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U17 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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