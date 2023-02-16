Berke Gorgun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Gorgun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berke Gorgun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berke Gorgun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berke Gorgun 10 Eylül 2001 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berke Gorgun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football+ CM yapmaktadır. Berke Gorgun, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berke Gorgun'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berke Gorgun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berke Gorgun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berke Gorgun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berke Gorgun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bandırma U19

1 Temmuz 2021 yılında Bandırmaspor

26 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

30 Haziran 2023 yılında Bandırmaspor

Berke Gorgun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berke Gorgun şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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