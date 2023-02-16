Berke Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Berke Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Berke Kilic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Berke Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berke Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berke Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berke Kilic 24 Ağu 2004 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berke Kılıç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berke Kilic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMET Sports & Events yapmaktadır. Berke Kilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Berke Kilic'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Berke Kilicboyu ve yaşı kaç

Berke Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berke Kilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Berke Kilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berke Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu U16

4 Ağu 2020 yılında Altınordu U19

7 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2023 yılında Eskişehirspor

Berke Kilic kimdir

Berke Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berke Kilic şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Berke Kilic nereli

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