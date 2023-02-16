Berke Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Berke Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Berke Ozer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Berke Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berke Ozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berke Ozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berke Ozer 25 Mayıs 2000 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berke Ozer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Berke Ozer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ümraniyespor futbol takımında oynamaktadır. Ümraniyespor takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Berke Ozer'nin Ümraniyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berke Ozer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berke/

Berke Ozerboyu ve yaşı kaç

Berke Ozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berke Ozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Berke Ozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berke Ozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2014 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2015 yılında Altınordu U17

1 Temmuz 2016 yılında Altınordu

11 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe

20 Temmuz 2019 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2021 yılında Fenerbahçe

1 Eylül 2022 yılında Portimonense

12 Ocak 2023 yılında Eyüpspor

17 Ocak 2023 yılında Ümraniyespor

30 Haziran 2023 yılında Eyüpspor

Berke Ozer kimdir

Berke Ozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berke Ozer şuan Ümraniyespor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bucaspor (2011-2013), Altinordu (2013-2016)

Berke Ozer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 23 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Berke Ozer nereli

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