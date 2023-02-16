Berke Tambay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berke Tambay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berke Tambay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berke Tambay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berke Tambay 5 Mart 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ebubekir Berke Tambay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berke Tambay Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berke Tambay, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 30 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Berke Tambay'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berke Tambay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berke_tambay/

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Berke Tambay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berke Tambay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Berke Tambay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berke Tambay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında Kasımpaşa Alt

17 Şubat 2017 yılında Konyaspor Alt

12 Ekim 2017 yılında Bilinmiyor

30 Ağu 2018 yılında Kahramanmaraş

22 Ocak 2021 yılında Kozan Spor FK

30 Haziran 2021 yılında Kahramanmaraş

Berke Tambay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berke Tambay şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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