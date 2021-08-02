Shiftdelete sitesinin kuruluş döneminden beri yanında olan ve daha sonra da farklı görevlerde rol almaya devam eden Berkin Bozdoğan, bir dönem Youtube'da da kendini göstermişti. Bugün sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden Berkin Bozdoğan öldü haberlerinin çıkmasıyla birlikte takipçileri Berkin Bozdoğan öldü mü, neden öldü? Berkin Bozdoğan kimdir? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

BERKİN BOZDOĞAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Bu sabah saatlerinde gelen bilgiye göre Berkin Bozdoğan hayatını kaybetti. Berkin Bozdoğan'ın Shiftdelete'de birlikte çalıştığı iş arkadaşları ve sektördeki diğer kişiler de hesaplarından taziye mesajları ile bu ölüm karşısında duydukları üzüntüyü paylaştılar. Berkin Bozdoğan'ın bir dönemdir şeker hastası olduğu ve son zamanlarda bu hastalığının ağırlaştığı biliniyor.

BERKİN BOZDOĞAN KİMDİR?

2005 yılında ShiftDelete.Net’in kuruluş sürecinden bu yana yanında olan ve yıllar boyunca Yazı İşleri Müdürü olarak emek veren Berkin Bozdoğan, çeşitli teknoloji yayınlarında ve şirketlerde yöneticilik rollerinde görev yaptı. Bozdoğan, 2018 yılının Ekim ayından bu yana AMD’de Marketing alanında çalışmalarını yürütüyordu.