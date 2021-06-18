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  3. Berkin Elvan davasında karar verildi: Sanık polis Fatih Dalgalı'ya 16 yıl 8 ay hapis cezası!

Berkin Elvan davasında karar verildi: Sanık polis Fatih Dalgalı'ya 16 yıl 8 ay hapis cezası!

Son dakika haberi... Gezi Parkı eylemleri esnasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan polis memuru Fatih Dalgalı'ya 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanırken ceza, Yargıtay tarafından onanmasının ardından uygulanacak.

Berkin Elvan davasında karar verildi: Sanık polis Fatih Dalgalı'ya 16 yıl 8 ay hapis cezası!

Son dakika haberi... Berkin Elvan'ın, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanması ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık polis memuru Fatih Dalgalı, "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BAZI MİLLETVEKİLLERİ DE DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir ilde bulunan tutuksuz sanık Fatih Dalgalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Berkin Elvan'ın ailesinden müdahiller anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ile Özge Elvan'ın yanı sıra taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Bazı CHP, HDP ve TİP milletvekilleriyle çok sayıda izleyici de duruşmayı takip etti.

{TITLE_STRIP}Berkin Elvan kimdir? Kaç yaşında?Nasıl öldü?

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, müdahiller, sanık ve taraf avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı.

Heyet, sanık Fatih Dalgalı'yı "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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