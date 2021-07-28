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Berksan tepkisiz kalamadı! Mülteci durumuna isyan etti: "Bizlere yürüyecek huzurlu bir cadde bırakmadınız"

Şarkıcı Berksan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkeye giriş yapan Afganlara sitem etti. "Türkiye Cumhuriyeti ne yol geçen hanıdır nede Avrupa'nın çöplüğü!" diyen Berksan paylaşımıyla dikkat çekti.

Berksan tepkisiz kalamadı! Mülteci durumuna isyan etti: "Bizlere yürüyecek huzurlu bir cadde bırakmadınız"

Ülkeye yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Afgan göçmenlerin durumu, kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Yaşanan bu tartışmalara pek çok ünlü isim de dahil olurken, son olarak ünlü şarkıcı Berksan da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duruma isyan etti.

"6,5 MİLYON AFGAN YOLDA"

Kaçak yollarla ülkeye giriş yapan Afganlar hakkında paylaşım yapan Berksan, insan haklarının başka insanların hakların tecavüz edildiği yerde bittiğini belirterek, "Bizlere yürüyecek huzurlu bir cadde bırakmadınız. Türkiye Cumhuriyeti ne yol geçen hanıdır nede Avrupa'nın çöplüğü! sınırlarımızdan kuş uçmuyor ama ne olursan ol gel kampanyası var gibi 6,5 milyon Afgan yolda" notunu ekledi. 

Berksan tepkisiz kalamadı! Mülteci durumuna isyan etti: Bizlere yürüyecek huzurlu bir cadde bırakmadınız

Duruma fazlasıyla tepkili olan Berksan, Afganların çevreye rahatsızlık verdiği videoyu paylaşarak, "Tatile çıkalım, tacize uğrayalım oldu" notunu ekleyerek '#Muelteciİstemiyoruz' etiketini kulandı. 

Berksan tepkisiz kalamadı! Mülteci durumuna isyan etti: Bizlere yürüyecek huzurlu bir cadde bırakmadınızBerksan tepkisiz kalamadı! Mülteci durumuna isyan etti: Bizlere yürüyecek huzurlu bir cadde bırakmadınız

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