Berlin Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Berlin Işık Festivali bu yıl da büyük ilgi gördü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 yıldır gerçekleştirilen Işık Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Şehirde yine festival çerçevesinde kamu binaları, garlar, terminaller, tarihi yapılar, üniversite binaları, köprüler, bakanlıklar, müzeler, oteller, saraylar ve katedrallerden oluşan yaklaşık 500 yapı, yüksek çözünürlüklü özel projektörler sayesinde sanatsal ve görsel illüstrasyonlarla renklendirildi. Singapur, İngiltere ve Kore Büyükelçilik binaları da ışıklandırılan objeler arasında yer aldı.

On binlerce Berlinli, çocuklarıyla bu özel ışık şölenini takip etmek için gece yarısı sokaklara döküldü. Özellikle havaların da mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle ilk günlerde Işık Festivali'ne ilgi çok oldu. Berlin'de 11 gün sürecek olan bu etkinlik boyunca festivali ziyaret edenlerin sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Konu ışık olunca, sokak satıcıları da durumdan faydalanıyor ve köşe başlarına kurdukları tezgahlarda sattıkları ışıklı oyuncak ve ışıldayan aksesuarla şehrin rengine renk katıyor.

20 Ekim'e kadar devam edecek festivalde, uluslararası kreatif sanatçıların, en modern teknikleri kullanarak hazırladığı görsel illüstrasyonlar, Berlin halkını ve şehri ziyaret eden turistleri son ana kadar sokağa dökmeye devam edecek gibi görünüyor.

Otobüs turları düzenleniyor

Festivalin konseptini 30 üyesi bulunan Berlin Leuchtet (Berlin Işıldıyor) adlı dernek üstlendi. 2013 yılından beri faaliyet gösteren dernek, bazı kuruluşlardan destek alırken gönüllülük esasına göre çalışıyor ve festivalden para kazanmıyor. Işıklandırılan objeler şehrin önemli 7 bölgesinde yoğunlaşırken buralara festival boyunca otobüs turları düzenleniyor. Işık Festivali'nin bu seneki mottosu ise "Işık Değiştirir'.

Kaynak: İHA