Berlin sokaklarında traktörlü çiftçi protestosu

Alman hükümetinin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler başkent Berlin'de traktörlerle trafiği felç etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren, siyasetçilere ve kamuoyuna seslerini duyurmak amacıyla Almanya'nın dört bir köşesinden traktörleriyle Berlin'e akın eden çiftçiler Berlin'de şehir trafiğini bloke etti. Almanya'nın hemen her eyaletinden Berlin'e gelen yaklaşık 10 bin çiftçi, 5 bin traktör ve iş makinasıyla meclis binasının yanındaki Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Çiftçiler hükümetin çevre ve iklimi koruma amaçlı uygulamaya koymak istediği bazı yasaklama ve engellemeleri protesto etti. Çiftçiler, özellikle ekolojiyi ve çevreyi gözeten, böcek türlerini ve toprak-su gibi doğal kaynakları kimyasal ilaçlardan korumayı amaçlayan yeni tarım politikalarının kendi varlıklarını tehdit ettiğini düşünüyor. Protestocuların hedefinde ise tabi ki öncelikle Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner vardı.

Yapılan araştırmalarda, ülkedeki sera gazı emisyonunun yüzde 7'sinden fazlasına tarım ve hayvancılık alanının sebep olduğu tespit edilmişti. Son 10 yılda ülkede böcek türlerinin ve örümceklerin üçte biri yok olmuştu. Bütün bunlara, ürünü korumak için tarımda kullanılan böcek ilaçlarının sebep olduğu düşünülüyor.

Ayrıca hükümet, çevre politikaları çerçevesinde hayvansal gübre kullanımını da kısıtlamak istiyor. Pek çok bölgede tarım amaçlı kullanılan hayvansal gübrelerin, yer altı sularındaki nitrat oranını artırdığına inanılıyor. Bu nedenle ilk etapta tehdit altındaki alanlarda hayvansal gübre kullanımının yüzde 20 oranında azaltılması planlanıyor.

Almanya'da çiftçiler kendilerini baskı altına alınmış hissediyor. Kendilerinin çevreye zarar veren, böcekleri öldüren, yetiştirdikleri hayvanlara eziyet eden unsurlar olarak gösterilmesinden rahatsızlar. Bu nedenle başkent Berlin'de seslerini duyurarak, hükümetle ortak çözüm yolları aramak ve bulmak istiyorlar.

Başbakan Angela Merkel Aralık ayında çiftçilerle buluşmayı kabul etti. Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner'de sorunları hep birlikte ele almak için çiftçiler, tüketiciler, çevre örgütleri, politikacılar ve gazetecileri aynı masa etrafında toplamak istiyor.

Etkinliğin, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana başkentte gerçekleştirilen en büyük çiftçi protestosu olduğu düşünülüyor.

Kaynak: İHA