Berlin’de Kıbrıs zirvesi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Berlin'de bir araya geldi.

Akıncı ile Anastasiadis'in görüşme sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Guterres, zirve öncesinde ise Akıncı ile Anastasiadis ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: DHA