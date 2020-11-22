Berlin'de kısıtlama ve aşı karşıtlarından protesto

Çin Wuhan kentinde çıktıktan sonra ülkelere yayılarak can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa’da etkisini arttırmayı sürdürüyor. Bu tabloya rağmen koronavirüse karşı uygulanan kısıtlamalara karşı çıkan kişilerin başlattığı protestolar devam ediyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya gelen yaklaşık 5 bin aşı karşıtı koronavirüse karşı alınan önlemleri protesto etti.

Göstericiler, Bornholmer Strasse Caddesi’nde Alexanderplatz Meydanı’na “Schweigemarsch“ (Sessiz Yürüyüş) gerçekleştirerek, federal hükümetin ve eyalet hükümetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uyguladığı kısıtlamaları protesto etti.

Protestocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede insanların kendi kararlarını verebilmesini, kısıtlamaların azaltılmasını ve koronavirüs aşısından vazgeçilmesini istiyor. Organizatörler, birileri tarafından "kalıcı korku kampanyaları" üretildiğini ve bilimin koronavirüs konusunda hükümetten bağımsız çalışmadığına ilişkin şüpheler olduğunu öne sürdü. Berlin haricinde Cottbus, Eberswalde gibi Almanya’nın farklı şehirlerinde de benzer eylemler düzenlendi.

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELİNCE TANSİYON YÜKSELDİ

Sessiz Yürüyüş eylemine katılanlar, aşırı sağcı Nazi yanlısı ve sol gruplar tarafından protesto edildi. Sessiz yürüyüş karşı göstericiler tarafından gürültü yapılarak sabote edilmeye çalışıldı. Polis, iki grubun karşılaşmaması için yoğun güvenlik önlemleri alırken, iki grup arasında bariyer oluşturdu. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen zaman zaman iki grubun karşı karşıya gelmesi ile tansiyon yükseldi.

Öte yandan Berlin’de Çarşamba günü de koronavirüs önlemlerine karşı eylem düzenlenmişti. Göstericiler, eylemlerini önce Federal Meclis Binası Reichstag önünde yapacaklarını duyurmuş, İçişleri Bakanlığı meclisin güvenliğini gerekçe göstererek protestoya izin vermemişti. Bunun üzerine Reichstag’ın hemen bitişiğindeki Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen protestoda 77 polis yaralanmış, 365 kişi gözaltına alınmıştı. Berlin polisi, yıllar sonra ilk kez TOMA kullanarak, kalabalığı dağıtmaya çalışmıştı.