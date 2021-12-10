Bermuda ne demek, TDK'ya göre Bermuda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bermuda ne demek? Bermuda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bermuda kelimesi. Peki bermuda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bermuda nedir, bermuda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BERMUDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bermuda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bermuda kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bermuda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dizlere kadar inen dar ve kısa pantolon

