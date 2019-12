Berna Gözbaşı: "Umut ve Şamil yarın antrenmana çıkmazsa karar vermek zorundayız"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın kadro dışı bırakılmadığını ancak antrenmana da çıkmadıklarını söyleyerek, oyuncuların yarın da antrenmana çıkmaması durumunda bir karar alacaklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'na "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyeti tesislerde Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Kulüp Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz karşıladı. Başkan Gözbaşı'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz Pazar günü alınan Çaykur Rizespor galibiyeti için de tebrik etti. Başkan Gözbaşı'na her zaman yanlarında olacaklarını dile getiren Büyükkılıç, "Belediye başkanlarımızla hem hayırlı olsun hem de malum Pazar günü oynanan maç sonrası tebrik amaçlı olarak burada bulunuyoruz. İnşallah Allah devamını getirsin. Daha önce de söylediğimiz gibi yüreğini ortaya koyarak Kayserimize sevdalı, Kayserimize sahip çıkma anlayışı içerisinde başarıdan başarıya koşmuş olan bir hemşehrimizi Kayserispor'umuzun kulüp başkanı olarak görmekten gurur duyuyoruz. Hem kulüp, hem Kayseri, hem de taraftar açısından bir bakıma da ilkleri başarmış oluyor Kayserimiz. Süper Lig'de kadın kulüp başkanı olarak ilklere imza atıyor. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum. Biz Kayserimizin hep olumlu konuşulmasını ve tanıtılmasını önemseyen, bu yönde gayret gösteren bir anlayışın sahibiyiz. Son maçta da gördük ki taraftarımızla, yönetimimizle, şehrimizde yöneticilik yapan kişilerle, Bülent Uygun hocam ve ekibiyle, oyuncularımızla kenetlenince başarının geldiğini gözlemledik. Bu manada katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bunun da devamını bekliyoruz. Önümüzde malum Gaziantep ile bir maçımız söz konusu. Orada da aynı başarının olacağına inanıyorum. Biz üzerimize düşeni yaparsak sonrasında başarı kendiliğinden gelir. Belediye başkanları olarak her zaman yanında olacağımızı, üzerimize düşen ne varsa yapma yönünde irade göstereceğimizi ve Kayseri'nin tek yürek halinde birlikte hareket etmesini sağlayacağımızı paylaşmak istiyorum" dedi. Büyükkılıç ayrıca takıma katkı sağlayanlara da teşekkürlerini ileterek, "Katkılarıyla her zaman Kayserispor'un yanında yer alan TMSF'nin kıymetli başkanına ve Erciyes Anadolu Holding'in çok değerli CEO'su Alparslan beye ve Kayseri Şeker'in yönetim kurulu başkanına ve her katkı sağlayan her kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı: "Yüreğimizi koyduk bu işe"

Takımı ligde tutmak ve daha iyi başarılar elde etmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden İ.M. Kayserşispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Sizin değerli katkılarınız bizi motive etmektedir. Yönetime geldiğim günden beri gerek takım bünyesinde gerek teknik kadroda gerekse personelde gördüğümüz en büyük eksiklik motivasyondu. Bunu iyi verdiğimizi düşünüyorum. Mali sorunlara girmek istemiyorum. Onlarla da ilgili zaten elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Futbolcularla görüşmeler yapıyorum. Olumlu sonuçlar da alıyoruz. Hakikaten yüreğimizi, bedenimizi koyduk bu işe. Sonuna kadar bu takımı ligde tutmak için hatta daha ileri seviyede başarılar için mücadele vermeye ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım devam edeceğiz" dedi.

"Gaziantep maçı da Çaykur Rizespor maçı kadar önemli"

Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacakları maçtan sevinçle dönmeyi arzu ettiklerini belirten Gözbaşı, "Şu anda bizi gerçekten dünya basını takip ediyor. Çünkü kadın başkan tek Türkiye değil dünyada çok az. Biz ne kadar iyi yerlerde ve iyi başarılar sunarsak sponsorluk gelirleri o kadar artacak. Kulübümüzü yaşatmamız için bu gelir kaynaklarını oluşturmamız gerekiyor. O yüzden taraftar taraftarlığını, yönetim yönetimliğini, teknik heyet de teknik konuları konuşmalarını her zaman rica ediyorum. Şu anda birlik ve beraberlik yakaladık. İnşallah Gaziantep maçından sonra da aynı tabloyu görürüz. Çünkü Çaykur Rizespor kadar önemli bir maç, önemli bir deplasman. Oradan sevinçle dönmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Umut ve Şamil yarın antrenmana çıkmazlarsa karar almak zorundayız"

Takımın önemli oyuncularından Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın kadro dışı bırakılmadığını ancak antrenmana da çıkmadıklarını söyleyen Başkan Gözbaşı, oyuncuların yarın da antrenmana çıkmaması durumunda bir karar alacaklarını kaydetti. Gözbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Umut Bulut ile Şamil'in durumunun maalesef basında yanlış algılandığını düşünüyorum. Biz Umut ve Şamil'i kadro dışı bırakmadık, böyle bir karar almadık. Umut ve Şamil geçen hafta antrenmanlara katılmadı. Biz yine anlayış gösterdik. Fakat sürekli bir görüşme isteği. Bugün son bir görüşme yaptık. Kapıdan çıktıklarında antrenman sahasına gittiklerini söylediler ve yine gitmediler. Ben biraz Avrupa tarzıyım, "az konuşup çok iş yapalım" tarzı iş yaparım. Bugün aynı şeyi onlara da söyledim. Sürekli konuşmak zorunda değiliz. "Sen çıkarsın antrenmanını yaparsın, ben de sana yönetici olarak üzerime düşeni yaparım" dedim. Yarını bekleyeceğim, ama yarın da antrenmana çıkmazlarsa sanırım artık bir karar vermek zorundayız. Zaten 9'unda fesih günleri geliyor. Bize şu anda yüreğiyle oynayacak, formanın hakkını verecek oyuncular lazım. Böyle riskli bir ortamda sürekli konuşup kapris çekecek bir durumumuz yok."

Takımdaki diğer oyuncularla yapılan görüşmeler hakkında da bilgiler veren İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Pedro ile prensipte anlaştık, Artem Kravets'i de kaybetmek istemiyoruz. Lung ile ilgili güzel haberi yarın vereceğim. Lung ile kontratımız devam ediyor, kendisi de bu şehri seviyor. Farklı dedikodular duydum. Lung bu şehri seven, bize en olumlu yaklaşan, kaybetmek istemediğimiz bir oyuncu. Lung ile ilgili olumsuz bir durum yok" dedi.

Ziyarete Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti. Ziyarette "Yekte" türküsü ile pastırma ikram edildi.

