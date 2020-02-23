Berna Laçin'e Samsun Belediye'sinden büyük şok!
Yaptığı açıklamalarla gündem olan ve sosyal medyada eleştirilen Berna Laçin'e Samsun Belediyesi'nden ters hamle geldi. Samsun Belediyesi Laçin'in sahne alacağı salonu iptal etti.
Attığı Twitler ile ve en son Elazığ ve Malatya depremleri sonrası eleştirilen Berna Laçin'in ‘Hayal Satıcı’ oyunu iptal edildi.
AK PARTİLİ BELEDİYEDEN TAKDİR TOPLAYAN HAMLE
Kamuoyundan gelen tepki seslerine kayıtsız kalamayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Laçin'in yer aldığı oyununun sahne alacağı salonu iptal etti. Belediyenin tavrı büyük takdir topladı.
SKANDAL AÇIKLAMALARIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Berna Laçin, son olarak Elazığ depreminden sonra attığı 'deprem vergisi' üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunun tepkisini çekmişti.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İslam düşmanlığı açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken sözde oyuncu Berna Laçin, skandal bir provokasyona imza atmıştı. Laçin "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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