Berna Laçin'e Samsun Belediye'sinden büyük şok!

Attığı Twitler ile ve en son Elazığ ve Malatya depremleri sonrası eleştirilen Berna Laçin'in ‘Hayal Satıcı’ oyunu iptal edildi.

AK PARTİLİ BELEDİYEDEN TAKDİR TOPLAYAN HAMLE

Kamuoyundan gelen tepki seslerine kayıtsız kalamayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Laçin'in yer aldığı oyununun sahne alacağı salonu iptal etti. Belediyenin tavrı büyük takdir topladı.

SKANDAL AÇIKLAMALARIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Berna Laçin, son olarak Elazığ depreminden sonra attığı 'deprem vergisi' üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İslam düşmanlığı açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken sözde oyuncu Berna Laçin, skandal bir provokasyona imza atmıştı. Laçin "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" ifadelerini kullanmıştı.