Bernabe Barragan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernabe Barragan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernabe Barragan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernabe Barragan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernabe Barragan 18 Şubat 1993 tarihinde Los Palacios şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bernabé Barragán Maestre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernabe Barragan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Bernabe Barragan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 15 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Bernabe Barragan'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernabe Barragan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bernabe Barragan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernabe Barragan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernabe Barragan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Betis B

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid B

20 Temmuz 2017 yılında Gimnàstic

15 Ağu 2020 yılında Albacete

Bernabe Barragan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernabe Barragan şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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