Beşiktaş'ın resmi web sitesinde Bernard Mensah'a ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki Bernard Mensah koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

BERNARD MENSAH KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Beşiktaş'ın resmi web sitesinden yapılan yazılı açıklamada milli takımdan dönen Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü imzasıyla yapılan açıklamada Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecinin başlandığı ifade edildi.

BERNARD MENSAH SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beşiktaş'ın resmi web sitesinde yayımlanan yazılı açıklama Bernard Mensah'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.

Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BERNARD MENSAH KİMDİR?

Bernard Mensah, 1994 yılında Gana’da dünyaya geldi.

Bernard Mensah, on numara mevkisinde oynuyor. Profesyonel olarak futbola 2012 yılında Vitoria Guimaraes II takımında başlayan futbolcu, sırasıyla Getafe ve Kasımpaşa oynadı. 2019-2020 sezonunda Kayserispor’a transfer olan futbolcu, bu sezon oynadığı 26 maçta 13 gole doğrudan katkı yaptı.