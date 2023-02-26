Bernard Parker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Parker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Parker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Parker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard Parker 16 Mart 1986 tarihinde Boksburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Bernard Melvin Parker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Parker Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BURAK SALLAK yapmaktadır. Bernard Parker, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bernard Parker'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernard Parker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard Parker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bernard Parker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard Parker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında T. Royal Zulu

1 Ocak 2009 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2009 yılında T. Royal Zulu

1 Temmuz 2009 yılında Twente

1 Ocak 2011 yılında Panserraikos

1 Nisan 2011 yılında Twente

1 Temmuz 2011 yılında Kaizer Chiefs

13 Ağustos 2022 yılında TS Galaxy FC

Bernard Parker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard Parker şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bernard Parker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

School of Excellence, Mamelodi Sundowns

Güney Afrika takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 72 maçta 23 gol atmıştır.

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