Bernard Petrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Petrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Petrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Petrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard Petrak 15 Aralık 1999 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovakya,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Bernard Petrák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Petrak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PP agency yapmaktadır. Bernard Petrak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kosice futbol takımında oynamaktadır. FC Kosice takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bernard Petrak'nin FC Kosice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bernard Petrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard Petrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernard Petrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard Petrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MSK Zilina B

19 Şubat 2020 yılında Podbrezova

7 Ağustos 2020 yılında MSK Zilina B

8 Ağustos 2020 yılında Pohronie

28 Temmuz 2021 yılında Odra Opole

15 Şubat 2023 yılında Kosice

Bernard Petrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard Petrak şuan FC Kosice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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