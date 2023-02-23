Bernard Tekpetey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Tekpetey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bernard Tekpetey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bernard Tekpetey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bernard Tekpetey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Tekpetey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bernard Tekpetey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Tekpetey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Tekpetey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Tekpetey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard Tekpetey 3 Eylül 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana,Bulgaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Tekpetey Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JB Sports Group GmbH yapmaktadır. Bernard Tekpetey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bernard Tekpetey'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bernard Tekpetey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BTekpetey32

http://www.instagram.com/tettehnobi/

Bernard Tekpetey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard Tekpetey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bernard Tekpetey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard Tekpetey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2016 yılında Schalke

18 Ağustos 2017 yılında SCR Altach

31 Aralık 2017 yılında Schalke

25 Temmuz 2018 yılında Paderborn

1 Temmuz 2019 yılında Schalke

5 Temmuz 2019 yılında F. Düsseldorf

30 Temmuz 2020 yılında Schalke

31 Temmuz 2020 yılında Ludogorets

30 Haziran 2021 yılında Schalke

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

Bernard Tekpetey kimdir

Bernard Tekpetey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard Tekpetey şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UniStar Soccer Academy (2012-2016)

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Bernard Tekpetey nereli

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