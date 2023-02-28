Bernardo Cerezo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Cerezo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo Cerezo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Cerezo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo Cerezo 21 Ocak 1995 tarihinde Taltal şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Humberto Cerezo Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Cerezo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bernardo Cerezo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bernardo Cerezo'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bernardo Cerezo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernardo Cerezo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bernardo Cerezo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo Cerezo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında U. de Chile

15 Haziran 2015 yılında Santa Cruz

30 Haziran 2016 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2016 yılında La Serena

1 Temmuz 2017 yılında Wanderers

18 Şubat 2021 yılında Ñublense

Bernardo Cerezo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo Cerezo şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Bernardo Cerezo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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