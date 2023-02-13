Bernardo Espinosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Espinosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo Espinosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Espinosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo Espinosa 11 Temmuz 1989 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Kolombiya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bernardo José Espinosa Zúñiga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Espinosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Bernardo Espinosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 7 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Bernardo Espinosa'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bernardo Espinosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Bernardo_EZ

http://www.instagram.com/bernardo_ez/

Haberin Devamı

Bernardo Espinosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bernardo Espinosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bernardo Espinosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo Espinosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sevilla Juv. A

1 Ocak 2008 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla

1 Ağu 2011 yılında Racing

30 Haziran 2012 yılında Sevilla

1 Ocak 2013 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2013 yılında Sevilla

1 Temmuz 2013 yılında Sporting Gijón

1 Temmuz 2016 yılında Middlesbrough

7 Temmuz 2017 yılında Girona FC

6 Temmuz 2019 yılında Espanyol

20 Temmuz 2020 yılında Girona FC

Bernardo Espinosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo Espinosa şuan Girona FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Aacademia Tucuman, CD Las Chapas, CD Vazquez Cultural

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.