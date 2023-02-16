Bernardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernardo 29 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bernardo Alves Hahn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernardo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bernardo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bernardo'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bernardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bernardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2023 yılında Alagoinhas-BA

Bernardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernardo şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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